Открыта регистрация на участие в молодежных Дельфийских играх России

Фото: ТАСС/Александр Шкроб

10 февраля начала работу электронная система подачи заявок на участие в молодежных Дельфийских играх России, сообщает пресс-центр Министерства культуры. Сводные заявки от субъектов Российской Федерации принимаются до 26 февраля.

Юбилейные пятнадцатые Дельфийские игры России пройдут 22–27 апреля в Тюменской области. В них примут участие делегации, сформированные по результатам Малых Дельфийских игр и прошедших отборочных туров.

По предварительным оценкам комитета Игр, в соревнованиях примут участие более 2000 молодых людей в возрасте от 10 до 25 лет, отобранные более чем из 500 тысяч претендентов по всей России.

Юные таланты посоревнуются пении, актерском ремесле, танце, цирковом, кулинарном и парикмахерском искусстве, дизайне одежды, а также тележурналистике и фотографии.

Дельфийские игры берут свое начало в Древней Греции. В античности они представляли собой массовые празднества, включающие в себя театральные действия, выступления ораторов, танцоров и певцов. Они были запрещены наряду с Олимпийскими более 1600 лет назад и возродились в ХХ веке – в 1927–1930 годах в Греции проводился Дельфийский фестиваль.

Дельфийские игры сегодня – всемирные соревнования молодых профессионалов в области искусства. Игры поддерживают ЮНЕСКО, Совет Европы, Парламентская Ассамблея Совета Европы и другие организации.

Первые Дельфийские игры в России прошли в 1999 году в Саратове. В них приняли участие 2400 молодых людей из 77 регионов Российской Федерации.