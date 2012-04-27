Власти планируют создать социальную сеть для жителей многоэтажек

Власти планируют создать социальную сеть, объединяющую жителей многоэтажных домов, сообщает издание "Московские Новости". Она появится в виде приложения для мобильных устройств, созданного на основе портала "Дома Москвы".

«Прежде всего, это приложение рассчитано на то, что жители одного дома, которые сейчас разобщены, смогут познакомиться друг с другом и образовать комьюнити», - заявила Елена Новикова, работник городского Департамента информационных технологий. Власти надеются, что в интернете москвичи будут чаще общаться с соседями и самостоятельно улаживать совместные проблемы.

Для того, чтобы стать участником социальной сети, достаточно будет просто установить приложение и зарегистрироваться. «После этого пользователь получит доступ к форуму, увидит, кто из его соседей также зарегистрировался», - уточнила представитель ведомства.

Создание мобильного приложения планируется завершить к осени 2012 года.