Следственный комитет будет мониторить блоги, соцсети и СМИ

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет России объявил конкурс на создание системы мониторинга информации из социальных сетей, блогосферы, а также СМИ и внутренних документов заказчика. Она будет использоваться для прогнозирования противоправных действий и определения уровня угроз по каждому типу тяжких преступлений.

Система должна постоянно мониторить общественное мнение, повысить оперативность обнаружения и реагирования на негативные информационные поводы, производить сбор и обработку информации, появляющейся во всех значимых источниках.

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, Следственный комитет намерен следить за сообщениями и "информационными волнами" на следующих сайтах: Вконтакте, Facebook, Twitter, Livejournal, Одноклассники, Мой мир, Youtube, RuTube, Smotri, Instagram и Foursquare. Кроме того, поиск материалов должен осуществляться среди более 15 000 печатных СМИ, более 8 500 интернет-изданий, более 182 теле- и радиоканалов, более 500 информационных агентств. Архив ежедневно должен пополняться более чем 150 тысячами публикаций.

Систему должны разработать до конца года. Начальная (максимальная) цена контракта – около 1,2 миллиона рублей.