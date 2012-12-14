"Вконтакте" попал в черный список США из-за нарушения авторских прав

"ВКонтакте" попал в черный список американских властей

Российская социальная сеть "Вконтакте" попала в черный список американских властей. Интернет-ресурс обвиняют в нарушении авторских прав.

Об этом говорится в докладе представителя США в сфере внешней торговли. Поводом для недовольства стали аудио- и видеоматериалы, которые бесплатно распространяются в соцсети без разрешения правообладателей.

Помимо российской компании, недовольство американской стороны вызвали некоторые сайты Канады, Китая, Вьетнама и Украины.

Напомним, это лишь один из многих скандалов, связанных с нарушением "Вконтакте" авторских прав. К примеру, два года назад по этой причине ресурс забраковала американская ассоциация звукозаписывающей индустрии.