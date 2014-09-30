Около 500 предприятий бытового обслуживания помогут пожилым москвичам

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках празднования Дня старшего поколения около 500 столичных предприятий бытового обслуживания помогут пожилым москвичам. Во время благотворительной акции, которую организуют с 1 по 5 октября, пенсионерам предоставят услуги по химической читке и ремонту одежды и обуви, а также парикмахерские и клининговые услуги.

Помощь на льготных условиях окажут женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет. Пожилым людям необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность.

"Согласие на проведение благотворительной акции подтвердили 493 предприятия бытового обслуживания: по химической чистке, ремонту одежды и обуви, электронной технике, парикмахерских услуг", - отметили в департаменте торговли и услуг Москвы.

Со списком предприятий можно ознакомиться на сайте ведомства.

Добавим, что День старшего поколения отмечается 1 октября.