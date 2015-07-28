В одном из поселений ТиНАО установили карантин по бешенству

Фото: m24.ru/Роман Балаев

В поселении Воронцовское ТиНАО установили карантин по бешенству, соответствующее распоряжение опубликовано на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно тексту документа, на территории поселения запрещено проводить выставки собак и кошек, отлов диких животных, торговлю домашними питомцами и вывоз их за пределы района.

Контроль за соблюдением карантина возложен на Комитет ветеринарии.

Ранее m24.ru сообщало, что на северо-востоке столицы участились случаи агрессивного поведения кошек. За последние полтора месяца на учет из-за подозрения на бешенство поставили уже восемь животных.

После нападения питомцев люди идут в травмпункты. В случае, если у них нет справки о том, что их животное привито от бешенства, кошку отправляют на 10 дней в карантин на Мосветстанцию.

Ветеринары предупреждают, что важно прививать своих питомцев, ведь в противном случае при обращения в травмпункт обязательно нужно будет сделать уколы от бешенства. Кроме того, хозяина непривитого животного ждет штраф за несоблюдение правил содержания животных, который может составить до 2500 рублей.

Помимо СВАО, карантин ввели в еще одном поселении ТИНАО – Первомайское. Ограничения установлены до 13 сентября 2015 года, в районе также запрещено проведение выставок, торговля, и вывоз за пределы поселения собак и кошек.