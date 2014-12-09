Пенсионерка, укушенная собакой в наморднике, отсудила 15 тысяч рублей

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Владелица ротвейлера, который в наморднике укусил пенсионерку, заплатит пострадавшей 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Как установил суд, в июне 2014 года у подъезда жилого дома ротвейлер, которого вывели на прогулку в наморднике, повалил женщину и укусил ее за предплечье. После этого гражданский муж владелицы пса оттащил собаку.

В том же месяце хозяйку ротвейлера оштрафовали на 2 тысячи рублей за нарушение правил содержания животных. Позже пострадавшая обратилась в суд, который обязал ответчика выплатить 15 тысяч в счет компенсации морального вреда и 200 рублей госпошлины.