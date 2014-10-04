Форма поиска по сайту

04 октября 2014, 23:45

Горожане обнаружили на юге Москвы много мертвых собак

На юге Москвы обнаружено множество трупов собак

В районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное местные жители обнаружили множество трупов собак. У погибших животных была пена у пасти, передает телеканал "Москва 24".

Как предположили очевидцы, вероятнее всего, собак отравили. Это могли сделать так называемые догхантеры - люди, которые разными способами убивают собак. Например, разбрасывают ядовитый или нашинкованный острыми предметами корм. Жертвами таких охотников могут стать как бродячие животные, так и домашние питомцы.

Только у станции Бирюлево-Товарная местные жители обнаружили пять трупов собак. О произошедшем уже сообщили сотрудникам полиции. Ведется расследование.

