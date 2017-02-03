Выпустевшего собак охранника задержали после гибели пенсионерки

Задержан сотрудник частного охранного предприятия, из-за неосторожности которого погибла пожилая женщина в центре Москвы, сообщает "Мир 24".

По версии следствия, в одном из государственных учреждений, расположенных по улице Казакова, охранник не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия и выпустил собак из вольера, после чего они до смерти загрызли пенсионерку.

Возбужденно уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В настоящее время с задержанным работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как передает телеканал "Москва 24", погибшая была вдовой известного советского диктора, переводчика-синхрониста и актера Кирилла Ваца, который в эфире предпочитал называть себя Карл.

Ранее сообщалось об обнаружении в Басманном районе на территории, прилегающей к зданию Минспорта РФ, тела женщины 1937 года рождения со следами нападения собак. В рамках расследования следствие проверит правила содержания четырех собак, которые использовались ЧОПом для охраны данной территории. Следователи опрашивают возможных очевидцев, также назначена судебно-медицинская экспертиза.





[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/275]Как правильно действовать при укусе собаки[/URLEXTERNAL]