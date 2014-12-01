Москвичи собрали деньги на строительство приюта для собак

Москвичи собрали пожертвования на строительство приюта для собак

Почти 400 собак могли оказаться на улице, потому что владельцу приюта в поселке Нагорное не хватало денег на содержание бездомных животных. Но после того, как о проблеме приюта написали местные газеты, средства на прокорм пожертвовали неравнодушные люди. Из хватило даже на строительство второго приюта в Сергиевом Посаде, передает телеканал "Москва 24".

Раньше хозяин приюта Сергей Фокин жаловался, что собаки голодают, а помощи ждать неоткуда. Те спонсоры, что были, тоже уже не могли столько помогать.

Владелец приюта и сам бездомный. Он продал квартиру в столице, чтобы у зверей появились клетки. В итоге удалось построить и второй приют. Однако сейчас уже не хватает вольеров. Приют не принимает новых жителей, а Сергей Фокин начал стерилизацию своих питомцев. Сегодня собаки еще сыты. Дневная норма составляет 90 ведер, а в основе рациона - гречка и тушенка.

В основном, собаки безобидны. Агрессивные живут в клетках, а территория приюта обнесена колючей проволокой.

В адрес Сергея часто звучат угрозы, но он уже не обращает на них внимание. Он думает, что конфликт возник не из-за собак, а из-за земли. У нее есть собственник, с которым хозяин приюта хочет наладить контакт.

Местная администрация поддерживает его в этом вопросе. "Мы пытались наладить диалог с собственником и подписать бумаги, но он не шел навстречу", - отметил председатель комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского района Денис Городилов.

Больше всего переживают мамы и папы, ведь недалеко от приюта гуляют дети. Впрочем, большая часть на стороне владельца приюта.