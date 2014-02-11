Форма поиска по сайту

11 февраля 2014, 19:15

Движение на столичных улицах затруднено из-за снегопада

Фото: ИТАР-ТАСС

Движение на столичных дорогах затруднено из-за снегопада. По данным портала "Яндекс.Пробки", загруженность дорог составляет девять баллов.

Сильные затруднения зафиксированы на Садовом и Третьем Транспортном кольце. Осложнено движение на улицах Новый Арбат, Большая Никитская, Большая Якиманка.

Во вторник в некоторых районах города выпало до 12 мм осадков, а видимость на дорогах составила около 500 м, сообщает телеканал "Москва 24".

Как рассказал ранее пресс-секретарь заммэра столицы по ЖКХ и благоустройству Игорь Пергаменщик, около 10 тысяч единиц техники расчищают от снега улицы Москвы. "Работы будут продолжаться, пока снег не будет расчищен", - сказал он.

В связи со снегопадом ГИБДД призывает автовладельцев быть предельно внимательными. Дорожные полицейские рекомендуют водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, держать безопасную дистанцию и избегать резкого торможения.

Напомним, сегодня температура воздуха в Москве составила около 0 - минус 2 градусов. Московский регион по-прежнему находится во власти атлантического воздуха. По прогнозам, аномально теплая погода сохранится еще несколько дней.

