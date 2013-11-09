Музеи: Музей архитектурного рисунка

Фото: http://archi.ru/projects/russia/7542/muzei-arkhitekturnogo-risunka

Музей архитектурного рисунка - открыт 1 июня 2013 года архитекторами Сергеем Чобаном и Сергеем Кузнецовым в Кристенштрассе (восточная часть Берлина). Является первым и пока единственным музеем архитектурного рисунка, в котором были собраны сотни работ известных авторов.

Первая выставка — "Пестум Пиранези: заново открытые шедевры" из собрания лондонского Музея сэра Джона Соуна.

Общая площадь музейного здания составила почти 500 квадратных метров. Фасад здания выполнен в виде башни из пяти объемов, поставленных друг на друга живописной стопкой - в каждом по этажу. Четыре нижних блока отлиты из бетона по 3D-технологии. В самих стенах можно разглядеть черты архитектурной фантазии Пьетро ди Готтардо Гонзага - автора многих театральных декораций - а молочный оттенок бетона напоминает слегка потемневший от времени пергамент.

Внутри музея для правильного хранения рисунков поддерживается оптимальная температура воздуха. Современные системы кондиционирования позволили выставить даже оригиналы Джованни Батиста Пиранези - родоначальника бумажной архитектуры. Пятнадцать его рисунков из серии "Пестум" в таком виде больше нигде не выставлялись, и даже в Музее сэра Джона Соуна в Лондоне, откуда они прибыли, в залах вывешивались копии, а не подлинники.

Создатели нового частного музея планируют выставлять рисунки архитекторов всего мира и организовывать по 4 выставки в год, тем самым подчеркивая значимость этого вида искусства, который в истории архитектуры всегда играл подчиненную роль.