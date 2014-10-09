Пионер модернизма: писатель Барзак - о творчестве дизайнера Перриан

На "Стрелке" рассказали об интерьерах и авангарде

Во дворе института "Стрелка" прошла лекция писателя и режиссера-документалиста Жака Барзака "Новые старые формы в интерьерном дизайне", в рамках которой он рассказал о творчестве известного дизайнера и архитектора, одного из главных участников авангардного движения в культуре начала ХХ века Шарлотте Перриан, близким другом которой он являлся. Вместе с дочерью главной героини - Пернеттой - Барзак пришел в выводу, что идеи Перриан не затерялись бы и по сей день.

Приводим полную текстовую версию лекции.

Ведущая: Героиня нашего сегодняшнего мероприятия - это Шарлотта Перриан – пионер модернизма, соавтор Ле Корбюзье и многих других известных модернистов начала - середины прошлого столетия, и у нас сегодня очень почетные гости – дочь Шарлотты Перриан Пернетта и Жак Барзак, вместе они работают над архивами мамы и, в принципе, кто если готовился, на какую лекцию идут, может быть, видели на многих интернет-каналах, в "Ютубе" и т.д. фильмы, которые снимал Жак, о тех временах и о тех людях. Это очень интересные документальные работы и результатами, и анализами, и настоящей правдой о том, как это было. И что мы с вами можем узнать из этой лекции - думаю, что вам все это будет очень интересно, - и с удовольствием передаю слово нашим лекторам. Сразу извиняемся, у нас господин Барзак немного потерял голос, поэтому то, что он анонсировал в микрофон, это не игра голливудская. Но вы будете слушать его в переводе, поэтому просто приносим извинения, что немного проблемы с голосом.

Пернетта Перриан: Добрый вечер, мы с Жаком очень рады представить вам Шарлотту здесь, в вашем институте, и поговорить об архитектуре и дизайне. "Жить в своем времени значит идти вперед, - говорила Шарлотта, - нужно создавать пространство для жизни, используя ресурсы, технологии, а также наиболее продвинутые материальные ресурсы своего времени, без компромиссов". Шарлотта очень заботилась о деталях, и архитектура для нее - это архитектура, в которой первое место занимает человек. Создавать гнездо человека – это была главная идея Шарлотты. Шарлотта никогда не была дизайнером, роль которого ограничивалась созданием продукта. Это не просто стол, не просто стул, не это ее интересовало, ее интересовал объем пространства, отношения между архитектурой изнутри и снаружи. И для нее между внутренней частью архитектуры и внешней средой всегда должна быть связь, и необходимо иметь возможность смотреть вдаль, и очень важное значение имеет свет. Всю жизнь Шарлотта путешествовала по миру с широко открытыми глазами, как она говорила, "глазами веером". И она старалась напитаться уникальностью стран, в которых бывала, она старалась узнать людей, узнать новое о них. Она напитывалась местом для того, чтобы затем приступать к творчеству.

В 1940 году она была приглашена в Японию и несла французский дизайн в эту страну. Затем она поехала в Бразилию и там занималась проектированием офиса компании "Эйр Франс", это такие разные культуры, но обе эти культуры выражаются в творчестве Шарлотты.

Поговорим теперь не о влиянии этого архитектора, а о том, как ей удалось добиться этого сочетания. Она всегда не разделяла работу и досуг, она была очень спортивная, занималась спелеологией, греблей, каяком, а также восхождением в горы. Она ходила в горы и летом, и зимой, для нее это было возможностью узнать свои границы и уровень своей стойкости. Она считала, что всегда нужно идти вверх, в гору, никогда не оставаться внизу. И также в работе - никогда нельзя дойти до самого конца, но надо идти вперед.

Где бы она ни была, когда она видела гору, она хотела взойти на эту гору, и для нее гора была способом отдохнуть, восстановиться. Как только ей нужно было отдохнуть и восстановиться, она ехала в горы. За свою жизнь она много путешествовала и всю жизнь широко открытыми глазами смотрела на мир. И она мне с самого детства говорила: "Пернет, нужно смотреть на мир, нужно смотреть". И Шарлотта всю жизнь сохраняла свободу духа, свободу сознания. Она ничего не исключала, и на уровне материала для нее все было возможно. Если она была в Бразилии, она могла использовать местные материалы, которые она обнаружила у индейцев. В Японии она использовала бамбук, потому что в 40-е годы можно было использовать только бамбук и дерево. В течение всей своей жизни она использовала новые материалы, например, мягкие материалы, пену, углепластик, в то время его было трудно использовать, потому что он был дорогим, но это мягкий и податливый материал, поэтому она его очень ценила. Для нее никогда не было каких-то ограниченных форм, она была готова использовать любые новые материалы, она была всему открыта, и это позволяло ей жить и идти вперед. Ее всегда интересовало завтра, а не вчера. Шарлотта была предтечей искусства жить, а также искусства существовать, для нее человек - это не объект, а субъект.

В течение 70 лет она занималась урбанизмом, архитектурой, обстановкой интерьеров. Это была ее страсть, потому что обстановка интерьеров - это возможность сделать комфортным пространство, где человек живет. Она всегда обращала внимание на пространство и в 1928 году создала пространство площадью 28 кв. метров для жизни 4-х человек. В течение 70 лет творчества ее девизом было: "Пустота всемогуща, потому что наполнить ее можно чем угодно". Это фраза из "Книги чая", которую написал Окакура. Она прочитала эту книгу во Франции, еще до своей поездки в Японию в 1928 году.

Мы стараемся сделать так, чтобы искусство Шарлотты жило, для этого мы организуем выставки по всему миру, для этого компания "Касина" производит и выпускает мебель, которая была создана Шарлоттой, она является эксклюзивным дистрибьютером этой мебели. Эта работа позволяет нам сделать так, чтобы творчество Шарлотты жило. Потому что если не делать эти выставки, то все слишком быстро забывается. Кроме того, наша деятельность помогает нам бороться с подделками творчества Шарлотты. Но, к сожалению, подделки до сих пор существуют. И Шарлотта также очень не любила подделки, она говорила, что создатель должен иметь возможность реализовывать свои замыслы, но он не должен копировать. Нужно давать создателям шанс на творчество, и это наша идея сегодня. К сожалению, из-за кондиционера, под которым мы сегодня весь день сидели, Жак потерял голос но, тем не менее, он расскажет вам о творчестве Шарлотты.

Жак Барзак: Мне очень жаль но, к сожалению, я сегодня потерял голос из-за кондиционера, но еще потому, что вчера у нас было две лекции, и мне пришлось много говорить, и сегодня вечером мы очень рады иметь возможность обратиться к вам. Это, конечно, ужасно, что я потерял голос.

Я представляю вам Шарлотту Перриан, в 1929 году была сделана эта фотография, это была очень прогрессивная женщина. Если кто-то не знает Шарлотту Перриан, их еще очень много. В Москве, пожалуй, не удивительно, что ее не знают. Но Шарлотта Перриан была в Москве в 1931 году, и в 1931 году она сфотографировала эту башню, которую вы хорошо знаете, конечно (демонстрирует изображение). И эта башня была воплощением русского авангардного искусства.

Шарлотта приехала в Москву в 1931 году, также она была в Москве в 1934 году, она, в частности, работала над зданием Центросоюза. И здесь вы видите на фотографии: Ле Корбюзье, Пьера Жаннере, Шарлотту Перриан и Николая Колли - архитектора, который был автором Центросоюза, а вы очень хорошо знаете этот проект и это здание (демонстрирует изображение). Шарлотта работала в Москве над адаптацией Центросоюза, она спроектировала со своим другом архитектором Колли зал для проведения спектаклей. Вы все, возможно, видели уже эту фотографию. А кто никогда не видел эту фотографию, вы знаете эту фотографию, вы ее уже видели или нет? Это Шарлотта Перриан в 1929 году на шезлонге, который вы, возможно, знаете, вы уже видели такой шезлонг или вы не знаете его? Вы не знаете, хорошо.

В 1927 году Шарлотта Перриан впервые во Франции использовала металл в создании предметов мебели, в то время мебель производили только из дерева, и все началось с таких архитекторов, как Марсель Бройер и представителей движения Баухаус, которые в 1926 году спроектировали первые предметы мебели из металла. И Шарлотта стала одной из первых, кто использовал металл при создании мебели, и это было действительно революционно. В то время, разумеется, в целом металл использовался, но не при создании предметов мебели. Вот, к примеру, проект Шарлотты Перриан 1927 года, прошу прощения, передаю слово Пернет.

Пернет Перриан: Это мастерская Шарлотты на улице Сен-Сюльпис в Париже, проект 1927 года, и на этой фотографии вы видите раздвижной стол (демонстрирует изображение). Он раздвижной, потому что пространство очень маленькое, и просто не хватало места для того, чтобы принимать гостей. Вы видите, что, когда стол в сложенном состоянии, за него может сесть 4 человека, а когда приходили гости, стол можно было разложить, и за него садилось 10 человек, и этот стол занимал все пространство этого своеобразного коридора мастерской на Сен-Сюльпис. Этот стол с поворотными стульями был создан в 1927 году, и именно с этими чертежами и этим поворачивающимся стулом Шарлотта Перриан пошла к Ле Корбюзье, чтобы просить его взять ее на работу. Здесь вы видите типичный подход Шарлотты Перриан, она создала поворачивающиеся сиденья, затем этот стул можно было превратить в табурет, она всегда создавала предметы мебели, которые можно было трансформировать. Здесь вы можете видеть проект 1927 года, который называется "Работа и спорт", и это напоминает сегодняшние лофты (демонстрирует изображение). На этом чертеже Шарлотты вы видите бар-кухню, это первая бар-кухня, полностью открывающаяся в гостиную и в столовую.

Это необычный проект, потому что в то время кухни обычно были закрытыми, они были по другую сторону коридора, поэтому хозяйка была всегда отрезана от гостей, от друзей, а для Шарлотты было очень важно иметь возможность готовить и в то же время общаться со своими друзьями, со своими близкими. Здесь вы видите опять же бар-кухню и с другой стороны пространство наверху, как в лофте, за стеклянной перегородкой с растениями (демонстрирует изображение). Кстати, в жизни Шарлотты растения всегда имели очень большое значение. Чтобы попасть в это пространство, нужно было подняться по лестнице, и там лежал мат, чтобы можно было отдохнуть, и стоял проигрыватель музыки. Этому проекту уже 90 лет, не забывайте, и нам кажется, что такой проект вполне мог бы существовать и сегодня.

Жак Барзак: Слева вы видите проигрыватель, чтобы слушать музыку, справа - небольшой предмет мебели для печатной машинки, и ниже вы видите кровать и табуреты. И вы видите это пространство на первом этаже для того, чтобы работать, оно немного закрытое, в то же время на втором уровне есть второе пространство, которое находится под небом, потому что в проекте было окно на крыше (демонстрирует изображение). В то же время в этом проекте есть пространство, чтобы заниматься спортом. Все для разума и для тела, и, как сказала Пернетта, Шарлотта всегда любила заниматься спортом, и вы это видите на фотографии, где она занимается альпинизмом. Поэтому для нее такое пространство - это пример места, где она может отдохнуть и в то же время работать. Мне очень жаль, что я потерял голос, это ужасно.

Пернетта Перриан: В 1927 году она знакомится с Ле Корбюзье, и он при первом знакомстве сказал ей: "Мы здесь не вышиваем подушки", он не хотел, чтобы она с ним работала. А Шарлотта хотела работать в его мастерской. Сначала Ле Корбюзье ей отказал, но Шарлотта была очень упрямая, и она оставила ему свою визитку и сказала: "Завтра я делаю выставку, которая называется "Бар под крышей", приходите, посмотрите мою выставку". Ле Корбюзье сходил на выставку и сначала подумал, что это за девушка такая, которая хочет со мной работать, у него достаточно скептический был подход, но затем он пришел на выставку и увидел, что Шарлотта умеет рисовать, но также она умеет воплощать. Она умеет идти до конца в своем творчестве, и реализация, выбор материалов, а также люди, с которыми она работала, мастера - все это было очень реалистично. И ему как раз нужен был человек, который мог бы делать мебель для его проектов зданий, поэтому он нанял Шарлотту для того, чтобы она создавала предметы мебели для его проектов, а также в качестве стажера.

Жак Барзак: Шарлотта нарисовала программу, которая заключалась в описании разных способов сидеть. Она считала, что для мужчин нужны вот такие сиденья (демонстрирует изображение). Для того чтобы сидеть по-другому, нужны другие сиденья. Дальше, под номером три видно, как сидит женщина, ей нужно было другое сиденье, затем позиция № 6 - это табурет. Кроме того, она создала первый тип шезлонга, на который можно было лечь полностью и отдохнуть, для мужчин. А второй шезлонг - для женщин. Но в то время было не принято, чтобы женщины поднимали ноги вверх, поэтому она спроектировала такой шезлонг. Шарлотта создала такой документ, и в тот момент, когда Шарлотта познакомилась с Ле Корбюзье, она уже спроектировала эти предметы мебели. И вы видите, что то, что уже создала Шарлотта, очень хорошо подходит под идеи Ле Корбюзье, поэтому он и предложил ей работать вместе.

Итак, что касается шезлонга, который вы знаете, вот таким его представлял Ле Корбюзье, и справа вы можете видеть то, что сделала Шарлотта Перриан (демонстрирует изображение). Она подумала о разных способах сидеть в таком шезлонге и о разных решениях, это очень интересное, но очень трудное для реализации решение, поэтому она от него отказалась. Она продолжила работать над этим решением, это очень интересное и даже забавное решение, но с точки зрения реализации оно трудное. В итоге она остановилась на вот таком варианте шезлонга и стала думать о том, как с помощью металла воспроизвести округлую форму этого шезлонга. И она нашла решение - не кресла-качалки, а шезлонга, который стоит на остове и имеет изогнутую форму. Она с большим трудом нашла решение ножек шезлонга. Здесь вы можете видеть разные эскизы и ее поиск решения для ножек шезлонга. Решение пришло ей в голову, когда она просматривала каталог профилей для авиационной промышленности и нашла профили коллоидной формы, которые использовались для того, чтобы соединять распоркой крылья биплана. И она использовала эти аэродинамические профили для того, чтобы сделать ножки для шезлонга. Вот разные этапы, которые позволили Шарлотте Перриан прийти к окончательному решению шезлонга, и вот чертеж, над которым работала Шарлотта Перриан, а потом Ле Корбюзье и Пьер Жаннере, то есть Шарлотт Перриан и два ее партнера.

Пернетта Перриан: Что касается сидений, Шарлотта долго исследовала стул с откидывающейся спинкой. Вы здесь видите стул из Латинской Америки, это стул, который полностью разбирается, и Ле Корбюзье обратил ее внимание на этот предмет мебели (демонстрирует изображение). Шарлотта занялась исследованиями и пришла к такому решению, которое вы видите справа, оно из хромированного и покрытого лаком металла. Существуют разные варианты, этот - с подушками, другой – с натянутой кожей.

Жак Барзак: И нужно было объяснить, почему она хотела сделать эти предметы мебели из труб, а не из дерева. Все архитекторы-авангардисты - русские, немецкие, французские - в 20-е годы хотели использовать промышленность и делать мебель так, как производятся автомобили или велосипеды, поэтому она добровольно отказалась от дерева для того, чтобы иметь возможность проектировать предметы мебели, которые можно будет производить серийно. Но на самом деле публика в тот момент не была к этому готова, и им не удалось продать много таких моделей. Вот еще одна модель - это третья модель Ле Корбюзье, Пьера Жаннере и Шарлотты Перриан (демонстрирует изображение). Верхний чертеж принадлежит Ле Корбюзье, он искал мебель, которая будет подходить под положение тела человека, и Шарлотта в своих проектах тоже всегда ориентировалась на положение тела человека, и она создала это знаменитое кресло с металлическим каркасом и с пятью отдельными подушками.

Пернетта Перриан: И впервые в 1928 году появилось кресло, каркас которого был полностью отделен от подушек, потому что до этого предметы мебели, такие как кресла, производились обивщиками мебели, и обивка всегда непосредственно прилегала к каркасу, а Шарлотта изобрела металлический каркас, внутрь которого можно было положить подушки, не скрепляя их.

Жак Барзак: Интересно посмотреть, как Шарлотта использует полихромию – это художественный прием, благодаря этому приему она превращает предметы в своеобразные абстракции, и когда мы видим цвета, которые она использует для кожи или для ткани, мы видим, что это те же цвета, которые Ле Корбюзье использовал в своих проектах и картинах.

Пернетта Перриан: Вы видите, что это черно-белые фотографии, поэтому мы не видим, что здесь за цвет, но в то время цвет играл очень важную роль, и использовались яркие цвета: красный, зеленый, синий, желтый, никогда не использовались пастельные цвета, всегда цвета были очень яркими.

Жак Барзак: И здесь вы видите изображения, на которых выполняется проверка адаптированности предметов мебели к положениям человеческого тела (демонстрирует изображение). Шарлотта Перриан сделала этот фотоколлаж, который является в принципе предшественником автоматизированного проектирования. Сегодня, вы хорошо знаете, при проектировании в архитектуре используется специальное программное обеспечение перед выполнением проекта, поэтому интересно увидеть, как практически 90 лет назад создатели уже почувствовали, что необходимо развивать инструменты, которые позволят протестировать адаптированность предметов мебели к человеческому телу.

Вы видите стол, который Шарлотта спроектировала в 1928 году, используя распорки между крыльями самолета, которые она нашла в каталоге. И интересно, что сегодня мы можем найти очень много интересных решений в областях, которые совершенно не связаны с дизайном мебели или дизайном предметов, этим пользуются сегодня архитекторы и дизайнеры. Этот стол – настоящий шедевр дизайна 1928 года, и интересно видеть, как авиация вдохновила Шарлотту на создание этого стола. И жалко, что русский дизайн не взял в качестве источника вдохновения техники, которые были разработаны при создании спутников, и жалко, что это не было использовано в дизайне или архитектуре, может быть, когда-то это будет сделано.

Пернетта Перриан: На этом столе вы видите большое стекло, которое лежит на остове стола, и это стекло, хотя имеет оттенки - красные или голубые, - все равно остается полупрозрачным.

Жак Барзак: Сквозь это стекло вы видите металлическую структуру, и эта структура присутствовала на всех моделях, но вы могли выбрать самостоятельно столешницу или другие элементы дизайна стола. Шарлотта, когда использовала этот стол в своих проектах, часто меняла столешницу. Например, были столешницы из стекла, были столешницы из дерева. Каждый раз она адаптировала предмет мебели к архитектуре. Здесь вы можете видеть первый проект Шарлотты Перриан совместно с Ле Корбюзье и Жаннере, это проект 1929 года (демонстрирует изображение). И впервые с Ле Корбюзье и Пьером Жаннере она показала публике эти предметы мебели, которые сегодня нам хорошо знакомы. Для того чтобы создать ощущение инновационности, она использовала технику перспективы на фотографии. Здесь были элементы, которые уже существовали, но для того чтобы расположить свои произведения в этом пространстве, она использовала наложение фотографий – коллаж, и таким образом, опять же, это как некая предтеча техник, которые мы используем сегодня, техник визуализации. Этот проект был представлен ее друзьям и прессе, и в итоге реализация этого проекта в реальности была достаточно похожа на чертеж. И сегодня мы используем визуализацию для этих целей, но, обратите внимание, что уже практически 90 лет назад авангардисты и архитекторы делали первые шаги в этом направлении.

Итак, здесь вы видите первый идеальный жилой модуль, который был представлен в 1929 году Ле Корбюзье, Пьером Жаннере и Шарлоттой Перриан (демонстрирует изображение). Нужно иметь воображение, чтобы представить себе, как обычно выглядели пространства здесь или во Франции в 1929 году. Публика часто не понимала эти предметы мебели, говорили, что это мебель для больниц.

Пернетта Перриан: Здесь вы видите предмет мебели – перегородку, ящики которой не доходят до потолка, это также создается для того, чтобы увеличить пространство (демонстрирует изображение). Площадь пространства – 90 квадратных метров, и это проект идеального жилья. При этом было полностью открытое пространство, и гостиную от кухни, ванной и спальни отделяли такие перегородки, которые не доходили до потолка. Для Шарлотты хранение играло очень важную роль. И вместе с Ле Корбюзье и Пьером Жаннере она спроектировала ящики, которые могли служить для хранения одежды, но также для хранения посуды, для хранения туалетных принадлежностей, и эти предметы мебели для хранения позволяли освободить пространство и создать пустоту.

Жак Барзак: Она всегда говорила, что без удобных модулей для хранения невозможно жить. Поэтому в течение всей своей жизни Шарлотта Перриан очень много внимания обращала на пространство для жилья, потому что часто архитекторы обращают внимание лишь на фасад, им в равно, что внутри. А Шарлотта Перриан заботилась об интерьере и об экстерьере, она никогда не забывала, что люди живут в архитектуре. Архитектура - это не картинка, это объем, она находится в пространстве, поэтому там нужно жить.

Пернетта Перриан: Шарлотта в своей деятельности всегда исходила из интерьера, сначала она создавала пространства для жизни, ячейки, а затем она шла к экстерьеру и создавала внешнюю оболочку пространства.

Жак Барзак: Это пространство для жизни было создано в 1929 году, на заднем плане вы видите ряд модулей для хранения, ванную и спальню (демонстрирует изображение). Труба, которую вы видите сзади, это душ. Разумеется, Шарлотта спроектировала все части пространства для жизни. Например, на кухне используются модули для хранения, которые можно использовать с двух сторон. Почему она использует ящики, почему они из металла? Все это делается для того, чтобы можно было производить такие модули серийно с наименьшими издержками. Здесь вы можете видеть ванную комнату, кровать на колесиках, она перемещается - это для того, чтобы было удобно заправлять кровать. Ведь чтобы заправить кровать, удобно обойти ее. Таким образом, Шарлотта всегда думала о таких деталях. И, обратите внимание, что в 1929 году сочетание в одном пространстве спальни и ванной комнаты было революционным. Здесь вы видите душ вместе со спальней и, конечно, это было необычно, потому что в то время эти комнаты разделялись. Таким образом, способ организации пространства, придуманный Шарлоттой, был революционным. Здесь вы видите сторону спальни, а сзади небольшую стену из ящиков, которая идет не до самого потолка, а за этой перегородкой находится гостиная.

Как только что сказала Пернет, Шарлотта Перриан всегда адаптировалась к обстоятельствам, в которых она создавала. Например, ее пригласили в Японию в 1940 году как советника по промышленному искусству для организации промышленного производства в области предметов мебели и искусства в масштабах всей страны. Вы помните, что 40-е годы - это время Второй мировой войны, поэтому в Японии не было металла, был лишь бамбук и дерево. Поэтому Шарлотта адаптировала шезлонг, который она создала в 1928 году с Ле Корбюзье и Пьером Жаннере, чтобы его можно было сделать из бамбука. Компания "Касина" делает обе версии этого шезлонга, я вам настоятельно рекомендую как-нибудь посидеть в этом шезлонге, потому что это потрясающее ощущение. Вы садитесь на этот шезлонг из бамбука, и он массирует спину, это потрясающе.

Итак, для Шарлотты нет ничего жесткого, все зависит от страны, от материала, от техник, которые вы имеете в распоряжении. Если у вас в распоряжении есть сложные технологии, представьте себе, что когда-нибудь космическая промышленность позволит использовать свои материалы для создания предметов обихода. Но, если таких возможностей нет, Шарлотта использовала все возможные в этих обстоятельствах материалы, в том случае это было дерево и бамбук.

Пернетта Перриан: Это стул, который она создала в 1927 году, а затем, находясь в Японии и Индокитае в 1943 году, она воспроизвела свое предыдущее произведение (демонстрирует изображение). В Индокитае тоже не было ни трубок, ни металла, поэтому это некая адаптация ее предыдущего произведения. За все 70 лет своего творчества Шарлотта всегда пользовалась своими предыдущими моделями, которые она адаптировала к месту, в котором в данный момент работала. Здесь вы видите чертеж комнаты студента в общежитии в Антони. Разумеется, площадь таких комнат очень маленькая, и для этого Шарлотта создала стол-матрешку. Вы видите, что они все разноцветные, потому что Шарлотта в то время активно работала с цветом. Особенность этих столов в том, что один можно поставить на другой, и в результате получится один стол, который занимает мало места в комнате. Если к вам в гости приходят друзья, то вы можете поставить два стола квадратом друг напротив друга и поставить вокруг остальные маленькие столики для того, чтобы сесть на них, а затем, когда друзья уходят, вы можете все убрать.

Жак Барзак: Таким образом, пять столов можно превратить в один стол, и часто Шарлотта использовала такую комбинаторную систему, которая позволяла по-разному использовать одни и те же предметы мебели. Эти столы - отличный пример, потому что часть столов вы можете использовать как столы, часть – как сиденья. Что касается других предметов мебели, проектируемых Шарлоттой, в них часто тоже использовалась комбинаторика. Шарлотта всегда оставляла возможность создавать комбинации из предметов мебели. Еще один пример - это проект 1953 года, который участвовал в выставке "Синтез искусства" 1955 года, здесь вы видите предметы мебели, которые можно использовать в качестве столов или в качестве сидений, вы также можете комбинировать подушки-банкетки для того, чтобы сделать диван или стол, или угловое сиденье (демонстрирует изображение).

Пернетта Перриан: Здесь вы видите стул-тень, который был создан в Японии в 1954 году, он был создан из фанеры, покрашенной черной краской и изогнутой (демонстрирует изображение). Этот стул являлся иконой дизайна, он очень легкий и он позволяет ставить один стул на другой и складывать их, чтобы они не занимали место. Поэтому, если к вам приходят друзья, вы можете достать эти стулья из шкафа, а когда друзья уходят, можно убрать их обратно и использовать один или два стула.

Жак Барзак: И что здесь интересно, что эта спинка поддерживает спину, как бы огибает ее, и, кроме того, ножки этого стула также очень удобные, потому что стул можно задвинуть за стол. А возможность задвигать стул очень важна в пространствах, где мало места. Таким образом, Шарлотта Перриан всегда уделяла большое внимание возможности оптимизации пространства. Еще один пример кресла, которое она создала в 1954 году, оно очень небольшое, потому что у японцев квартиры и дома были очень маленькими, и сиденье низкое, потому что японцы всегда живут, скажем так, рядом с землей, рядом с полом (демонстрирует изображение). Таким образом, Шарлота также адаптировала свои произведения к способу жизни и к образу жизни тех, кто использует эти предметы. Это 1954 год, на фотографии вы можете видеть Пернет. Шарлотта спроектировала эти табуреты, которые называются Берже, вдохновившись традиционными японскими табуретами, потому что в Японии все люди живут близко к земле, близко к полу. Эти стулья занимают очень мало места, их можно задвинуть даже под низкий журнальный столик, и сидеть на таких табуретах, кроме того, очень приятно.

Пернетта Перриан: Таким образом, Шарлотта создает предметы мебели, адаптированные к архитектуре. Здесь вы можете видеть табурет Берже 1953 года, он был создан в более низкой и более высокой версии (демонстрирует изображение). Мы можем задаться вопросом: почему у этих двух табуретов разные ножки, с чем это связано? Дело в том, что этот табурет она использовала у себя в шале в горах, и ножки были не очень удобны, потому что они врезались в пол. Поэтому она решила их немного изменить для того, чтобы они мягко стояли на полу. Еще одно культовое произведение Шарлотты - это книжные полки в виде облака. Здесь вы видите фотографию с выставки 1955 года "Синтез искусств", здесь были впервые показаны знаменитые книжные полки в виде облака, и здесь вы видите, что эти полки состоят, собственно, из полок, а также вертикальных элементов, которые соединяют горизонтальные полки. И вы можете использовать всю эту систему, это комбинаторная система. Это напоминает даже "Икею" сегодня, потому что каждый человек мог создать собственный предмет мебели уникальный, потому что вы могли купить вертикальные и горизонтальные элементы и создать собственные книжные полки.

Жак Барзак: Шарлотта стандартизировала базовые элементы из дерева и металла, и на основе этих стандартных элементов можно было формировать различные комбинации. Например, в этом книжном шкафу стояло радио и колонки, кроме того, здесь, вы видите, справа пространство специально для рисунков или фигурок, в какие-то другие места вы можете поставить книги. И такие книжные полки были связаны с архитектурой, потому что такие шкафы никогда не доходили до потолка и всегда были прозрачными, они никогда не были глухими, но в то же время они очень вместительны, и сейчас их выпускает компания "Касина". Сейчас вы можете поставить такой шкаф посередине комнаты для того, чтобы он отделял, например, гостиную от спальни или от кухни.

Пернет Перриан: В этих шкафах используются раздвижные перегородки, дверцы могут быть из алюминия или другого материала, они могут быть цветными или монохромными.

Жак Барзак: Шарлотта, начиная с 1952 года, стала создавать серии таких предметов мебели, и они являются поистине шедевром дизайна.

Пернетта Перриан: Здесь вы видите еще одну модификацию такого книжного шкафа, который Шарлотта использовала для офиса компании Эйр-Франс в Лондоне в 1957 году (демонстрирует изображение). Здесь вы видите зону ресепшн, за раздвижными дверцами в этом шкафу находятся ящики, а в открытых ящиках в этом шкафу находятся объекты, которые выбрала Шарлотта - объекты и предметы со всего мира. Поскольку компания занимается путешествиями, эти объекты должны были вдохновлять посетителей на путешествия.

Жак Барзак: Очень важно здесь подчеркнуть, что речь идет об архитектуре, а не только о дизайне, потому что дизайнер, который думает только о своем предмете, не смог бы придумать нечто подобное, потому что здесь видно, что работает архитектор. Потому что Шарлотта учла, что именно с этой стороны в офис заходят посетители, поэтому она создала эту систему с полупрозрачными перегородками и с открытыми нишами.

Пернетта Перриан: Поэтому этот стеллаж напоминает книжный шкаф, эта система позволяет построить высокие шкафы или низкие модули для хранения, они позволяют структурировать пространство.

Жак Барзак: Здесь вы видите шкаф, созданный для библиотеки Сен-Симона в Париже, который сейчас издает "Касина". Вы видите, что при производстве этих шкафов использовались различные предметы, и это поистине шедевры дизайна. Еще один пример - предметы мебели, которые были спроектированы в 1958 году, это предметы мебели, которые были произведены в Париже и выставлены в очень известной галерее, сейчас их производит компания "Касина". Здесь вы видите настоящую жемчужину творчества Шарлотты Перриан - это столик из массива дерева.

Пернетта Перриан: По-моему, здесь где-то есть даже такой стол в Москве. Форма его не случайна, этот стол был создан для квартиры, и его форма была обусловлена тем, что нужно было оставить место между кухней и гостиной. Если бы мы поставили туда прямоугольный стол, он бы разрубил это пространство, а здесь вы видите, что форма стола округлая, что позволяет с легкостью обойти его и сесть за этот стол (демонстрирует изображение). Одна из цитат Шарлотты Перриан в ее автобиографии, которая вышла в издательстве "Ди Джакоб": "Дерево требует ласки, это, как бедра женщины". Это другой столик, который создала Шарлотта для университетского общежития, и его особенность в том, что Шарлотта создала ножки из черного листового материала, и сверху на ножках стоит столешница, и столик может быть и высоким, и низким. Таким образом, столешница одна, а ножки можно было заменять, и вы могли получить как высокий, так и низкий столик. Ножки от низкого столика можно было прикрепить к табурету. Таким образом, Шарлотта использовала возможность комбинирования и возможность создания разных предметов мебели из одних модулей.

Жак Барзак: Вы видите, что у этого столика треугольная форма с закругленными концами, поэтому его можно поставить посередине комнаты, но если поставить его в угол, то его треугольная форма позволяет вам гармонично вписать его в пространство. Вы можете поставить такой стол в угол, если у вас сейчас нет гостей и вы хотите один за ним поработать. В общежитии всегда мало места, поэтому она спроектировала его для общежития. Если студент находится один, столик стоит в углу, если друзья приходят, столик можно поставить посередине.

Пернетта Перриан: Это одно из последних произведений Шарлотты - стол-веер, он был создан для ее шале в Савое (демонстрирует изображение). Когда вы заходите в шале, обычно там есть пространство, куда можно поставить сумки. Таким образом, его можно было использовать там, либо его можно было использовать как два модуля. Можно было также садиться по одну сторону стола либо вокруг стола. Сейчас этот стол производит компания "Касина", и сегодня молодые люди, что интересно, покупают этот стол как рабочий. Нам объяснили, что, когда сидишь за этим столом на вертящемся кресле, который кстати изначально тоже был создан Шарлоттой, можно с одной стороны поставить компьютер, а с другой работать. Мы рассказали о последнем столе Шарлотты, но это первая модель, вы помните первую модель, которую мы вам показали? Этот раскладывающийся стол, который вы видите на этой фотографии, она создала сама для себя много лет спустя, и он мог использоваться в гостиной, мог использоваться как журнальный столик, также он мог использоваться в двух модификациях: как журнальный и как большой высокий стол.

Жак Барзак: Это книга полных произведений Шарлотты Перриан, мы передадим ее в библиотеку школы, чтобы поблагодарить школу за организацию конференции, так что вы сможете посмотреть ее. Первый том полных произведений Шарлотты, также вы можете купить ее в книжном магазине. Большое спасибо. Если у вас есть вопросы по предметам мебели или по деятельности Шарлотты, мы готовы на них ответить. Прошу еще раз прощения за голос.

Ведущая: Еще хотела бы сказать: наши гости говорили о предметах, которые воспроизводит "Касина", некоторые из них можно увидеть на экспозиции Шарлотты Перриан. Здесь, недалеко, в ЦДХ проходит выставка "Арт-Москва", и там на втором этаже есть зал, посвященный творчеству Шарлотт Перриан с фотовыставкой очень интересной. И в том числе некоторые предметы воспроизведенные можно увидеть на "Арт-Москве".

Из зала: Спасибо большое за лекцию, у меня такой вопрос: а на сколько эта мебель пользовалась коммерческим успехом в 50-70-е годы, насколько она была покупаема? Я поняла, что сейчас это мебель очень дорогая, в то время насколько люди это покупали, насколько это было выгодно?

Пернетта Перриан: Нет, к сожалению, эта мебель в то время не пользовалась успехом, разумеется, в то время она стоила гораздо дешевле, чем сейчас, к счастью, потому что сегодня из-за коллекционеров цены очень сильно взвинчены, происходит спекуляция. К сожалению, сейчас и для вас, и для нас эти предметы мебели, которые производит "Касина", слишком дорогие, они, конечно, в то время не стоили так дорого, но в то время мебель, производимая Шарлоттой, не пользовались большой популярностью, к сожалению.

Жак Барзак: В 30-е годы предметы мебели, которые являются шедеврами дизайна, практически не продавались, в 50-е годы у них было тоже очень мало успеха, но сейчас они имеют широкое международное признание. И Шарлотта Перриан даже в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е и 60-е годы была известна на международном уровне, Например, после войны ее приглашали работать в США, и все авангардисты знали Шарлотту Перриан.

Пернетта Перриан: Шарлотта, как сказал Жак, была известна в 20-е, 30-е, 40-е и во все годы, но она не была известна именно благодаря своим предметам мебели. Сегодня она известна в основном благодаря своей мебели, это связано с тем, что ее покупают антиквары.