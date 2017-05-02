"Москва онлайн" покажет исполнение романсов и оперных арий в честь сакуры

6 мая в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет фортепианный экоконцерт под открытым небом "Поющий сад". Оперные арии, старинные романсы, русские и неаполитанские народные песни прозвучит в честь цветения сакуры на XVII Весеннем фестивале цветов и Года экологии в России. На сцену выйдут лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов и фестивалей – баритон Владислав Чурсин, бас-баритон Денис Апполонин и меццо-сопрано Александра Вереск.
В программе вечера прозвучат:
- "Влюблен я, дева-красота" (Даргомыжский);
- "Прелестные глазки" (Булахов);
- "И нет в мире очей" (Булахов);
- "Зачем с улыбкою печальной" (Варламов);
- "Улетела пташечка" (Гурилев);
- "Вечерняя серенада" (Шуберт);
- "Вчера мы встретились" (Рахманинов);
Русские народные:
- "Из-за острова на стрежень";
- "Соловушка";
- "Под дугой колокольчик поет";
- "Ой, цветет калина";
- "Зачем тебя я милый мой узнала".
- Santa Lucia (Теодоро Коттрау, Энрико Коссович);
- Passione (Никола Валенте и Эрнесто Тальяферри, Либеро Бовио);
- O sole mio (Эдуардо ди Капуа, Джованни Капурро);
- Funiculì funiculà (Луиджи Денца, Пеппино Турко);
- O surdato ’nnammurato (Энрико Каннио, Аниелло Калифано);
- Core'ngrato (Сальваторе Кардилло, Риккардо Кордиферро);
- Canta pe' mme! (Эрнесто Де Куртис, Либеро Бовио);
- Parlami d'amore Mariu (Ч.Биксио, Э.Нери);
- Tu ca nun chiagne (Эрнесто Де Куртис, Либеро Бовио);
- Скажите, девушки (Родольфо Фальво, Энцо Фуско);
- Un amore cosi grande (Гуидо Мария Ферилли).
Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 6 мая в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.