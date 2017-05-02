"Москва онлайн" покажет исполнение романсов и оперных арий в честь сакуры

6 мая в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет фортепианный экоконцерт под открытым небом "Поющий сад". Оперные арии, старинные романсы, русские и неаполитанские народные песни прозвучит в честь цветения сакуры на XVII Весеннем фестивале цветов и Года экологии в России. На сцену выйдут лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов и фестивалей – баритон Владислав Чурсин, бас-баритон Денис Апполонин и меццо-сопрано Александра Вереск.

В программе вечера прозвучат:



"Влюблен я, дева-красота" (Даргомыжский);

"Прелестные глазки" (Булахов);

"И нет в мире очей" (Булахов);

"Зачем с улыбкою печальной" (Варламов);

"Улетела пташечка" (Гурилев);

"Вечерняя серенада" (Шуберт);

"Вчера мы встретились" (Рахманинов);

Русские народные:



"Из-за острова на стрежень";

"Соловушка";

"Под дугой колокольчик поет";

"Ой, цветет калина";

"Зачем тебя я милый мой узнала".

Santa Lucia (Теодоро Коттрау, Энрико Коссович);

Passione (Никола Валенте и Эрнесто Тальяферри, Либеро Бовио);

O sole mio (Эдуардо ди Капуа, Джованни Капурро);

Funiculì funiculà (Луиджи Денца, Пеппино Турко);

O surdato ’nnammurato (Энрико Каннио, Аниелло Калифано);

Core'ngrato (Сальваторе Кардилло, Риккардо Кордиферро);

Canta pe' mme! (Эрнесто Де Куртис, Либеро Бовио);

Parlami d'amore Mariu (Ч.Биксио, Э.Нери);

Tu ca nun chiagne (Эрнесто Де Куртис, Либеро Бовио);

Скажите, девушки (Родольфо Фальво, Энцо Фуско);

Un amore cosi grande (Гуидо Мария Ферилли).

Historia de un Amor (Карлос Элета Альмаран);

"Память" (Бабаджанян);

"Нежность" (Пахмутова);

Ария Лепорелло (из оперы Моцарта "Дон Жуан");

Ария Орфея (из оперы Глюка "Орфей и Эвридика");

Песня Варяжского гостя (из оперы Римского-Корсакова "Садко");

Ария Гремина (из оперы Чайковского "Евгений Онегин");

Ария Мистера Икс (из оперетты Кальмана "Принцесса цирка");

Романс Ирины (из оперетты Дунаевского "Сын клоуна").

Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 6 мая в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.