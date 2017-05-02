Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая 2017, 16:51

Культура

"Москва онлайн" покажет исполнение романсов и оперных арий в честь сакуры

6 мая в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет фортепианный экоконцерт под открытым небом "Поющий сад". Оперные арии, старинные романсы, русские и неаполитанские народные песни прозвучит в честь цветения сакуры на XVII Весеннем фестивале цветов и Года экологии в России. На сцену выйдут лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов и фестивалей – баритон Владислав Чурсин, бас-баритон Денис Апполонин и меццо-сопрано Александра Вереск.

В программе вечера прозвучат:

  • "Влюблен я, дева-красота" (Даргомыжский);
  • "Прелестные глазки" (Булахов);
  • "И нет в мире очей" (Булахов);
  • "Зачем с улыбкою печальной" (Варламов);
  • "Улетела пташечка" (Гурилев);
  • "Вечерняя серенада" (Шуберт);
  • "Вчера мы встретились" (Рахманинов);

Русские народные:

  • "Из-за острова на стрежень";
  • "Соловушка";
  • "Под дугой колокольчик поет";
  • "Ой, цветет калина";
  • "Зачем тебя я милый мой узнала".

  • Santa Lucia (Теодоро Коттрау, Энрико Коссович);
  • Passione (Никола Валенте и Эрнесто Тальяферри, Либеро Бовио);
  • O sole mio (Эдуардо ди Капуа, Джованни Капурро);
  • Funiculì funiculà (Луиджи Денца, Пеппино Турко);
  • O surdato ’nnammurato (Энрико Каннио, Аниелло Калифано);
  • Core'ngrato (Сальваторе Кардилло, Риккардо Кордиферро);
  • Canta pe' mme! (Эрнесто Де Куртис, Либеро Бовио);
  • Parlami d'amore Mariu (Ч.Биксио, Э.Нери);
  • Tu ca nun chiagne (Эрнесто Де Куртис, Либеро Бовио);
  • Скажите, девушки (Родольфо Фальво, Энцо Фуско);
  • Un amore cosi grande (Гуидо Мария Ферилли).

  • Historia de un Amor (Карлос Элета Альмаран);
  • "Память" (Бабаджанян);
  • "Нежность" (Пахмутова);

  • Ария Лепорелло (из оперы Моцарта "Дон Жуан");
  • Ария Орфея (из оперы Глюка "Орфей и Эвридика");
  • Песня Варяжского гостя (из оперы Римского-Корсакова "Садко");
  • Ария Гремина (из оперы Чайковского "Евгений Онегин");
  • Ария Мистера Икс (из оперетты Кальмана "Принцесса цирка");
  • Романс Ирины (из оперетты Дунаевского "Сын клоуна").

    • Трансляцию смотрите на сайте "Москва онлайн" 6 мая в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

    [URLEXTERNAL=http://online.m24.ru/]Развлечения в прямом эфире[/URLEXTERNAL]
    Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
    смотреть онлайн на m24.ru

    Главное

    АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

    OK
    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    закрыть
    Яндекс.Метрика