AP удалила электронный адрес жены вице-президента США из своей публикации

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Агентство Associated Press (AP) удалило из своей статьи электронный адрес жены вице-президента США Майка Пенса, передает РИА Новости.

По словам директора агентства по связям со СМИ Лорен Истон, адрес убрали из публикации после того, как узнали, что она до сих пор пользуется этим аккаунтом.

Тем не менее, Стон заявила, что несмотря на это, агентство придерживается сути своей заметки, в которой затрагиваются важные вопросы транспарентности. Суть самого материала заключается в том, что в бытность работы губернатором Индианы, Пенс и его жена использовали личные почтовые ящики для деловых контактов.

В свою очередь, Майк Пенс потребовал от агентства удалить эту информацию и извиниться перед его женой.