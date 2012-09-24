Полицейский из Одинцово покончил с собой

Фото: ИТАР-ТАСС
Тело сослуживца в его кабинете в воскресенье обнаружили подмосковные полицейские. По предварительным данным, он покончил с собой из-за сложных семейных обстоятельств.
Погибший - 31-летний заместитель командира взвода первого отдельного батальона ППС межмуниципального управления МВД "Одинцовское".
"Около 18.30 заместитель командира прибыл на службу с целью негласной проверки несения нарядами службы в ночное время",- сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МВД по Московской области.
В ведомстве уточнили, что коллеги полицейского в 20.00 отправились в здание управления для проведения инструктажа, вернувшись в 20.45, они обнаружили тело сослуживца.
"По предварительному заключению медиков, на момент смерти погибший был трезв. Предположительно, что причиной трагедии стали сложные отношения в семье", - добавляет ведомство, не уточняя, каким образом полицейский покончил с собой.