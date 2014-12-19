Антивирусы на телефонах неэффективны - эксперт

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В ряде СМИ 19 декабря появилась информация о том, что сотовые операторы будут отслеживать вирусы в сотовых телефонах пользователей.

M24.ru попыталось выяснить, насколько это эффективная мера и что делать, если телефон заражен.

По мнению главы компании Group-IB Ильи Сачкова, антивирусы зачастую не работают на смартфонах. "Согласно результатам исследования зараженных мобильных платформ, антивирусная программа не смогла противостоять заражению", - сказал он.

По некоторым данным, операторы будут видеть подозрительную активность абонента и переводить телефон на страницу загрузки антивируса.

"Уже зараженная система скорее всего не позволить поставить антивирус, поэтому такие меры не решат проблему", - отметил Сачков.

Эксперт подчеркнул, что в случае заражения телефона достаточно "откатить" его к заводским настойкам или к бэкапу, сделанному до заражения, однако "придется смириться с потерей данных".

"Чтобы избежать заражения, нужно внимательнее относиться к приложениям, которые устанавливает пользователь, и не переходить по подозрительным ссылкам", - заключил Сачков.

Отметим, что вирус в смартфоне может не только рассылать спам, но и передавать хакерам личные данные абонента, в том числе и сведения о банковских счетах и паролях.

В такой ситуации, считает Сачков, мобильные операторы должны фиксировать трафик, направленный в сторону онлайн-банкинга, и передавать кредитным учреждениям сведения о попытке взлома. Он подчеркнул, что "банки, в свою очередь, должны оперативно отключать такой смартфон от своей сети до выяснения обстоятельств".

Однако счетам и кредиткам угрожает не только вирус: мошенники могут изготовить SIM-карту с таким же номером, как у жертвы. Оператор отключит старый модуль, и аферисты с помощью SMS-верификации смогут спокойно переводить деньги.

Не так давно кредитные учреждения сделали первый шаг в борьбе с этим: при смене SIM-карты банк видит подмену модуля и запрещает операции по нему до тех пор пока клиент лично не подтвердит замену. Это же, кстати, работает и при переходе от одного мобильного оператора к другому.