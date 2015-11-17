В оксфордском словаре словом года назвали эмодзи "лицо со слезами радости"

Фото: emojipedia.org

Оксфордский словарь английского языка впервые назвал словом года пиктограмму эмодзи – "лицо со слезами радости", сообщается на сайте словаря Oxford Dictionaries.

Отмечается, что эмодзи (значки-смайлы, используемые в электронных сообщениях для передачи эмоций) появились примерно с конца 1990-х годов. Однако огромную популярность они приобрели именно в 2015 году.

По сравнению с предыдущим годом, пиктограмму "лицо со слезами радости" стали использовать в три раза чаще.

Особенно она популярна в Великобритании и составляет 20 процентов от всех используемых эмодзи. В США этот показатель составляет 17 процентов.

В 2014 году словом года стал глагол "vape", означающий вдыхание и выдыхание пара от электронной сигареты.