Актрису Марину Москвину обвинили в попытке украсть спиртное с чужого корпоратива

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Столичная полиция возбудила уголовное дело в отношении актрисы и модели Марины Москвиной и ее подруги Юлии Морозовой. Их обвиняют в попытке украсть три бутылки спиртного на новогоднем корпоративе Росгосстрах банка, сообщает РИА Новости.

По словам адвоката одной из обвиняемых Михаила Ошерова, речь идет о краже двух бутылок шампанского и одной бутылки виски, общая стоимость которых не превышает 2,5 тысячи рублей.

"После окончания вечеринки они взяли бутылку шампанского "Абраю Дюрсо" и бутылку виски Jameson, а еще одну бутылку шампанского им передала официантка банкетного зала. Однако вскоре сотрудница Росгосстрах банка вызвала охрану гостиницы, которая передала их сотрудникам отдела полиции Гагаринского района", - рассказал адвокат.

Девушкам грозит до семи лет лишения свободы. До начала рассмотрения уголовного дела в суде они будут находиться под подпиской о невыезде.

Марина Москвина с 2009 года снималась в киносериалах, короткометражных фильмах, также в ее фильмографии эпизодическая роль в сериале "След". В качестве фотомодели она участвует в съемках для модных журналов.

Корпоратив Росгосстрах банка проходил 26 декабря в отеле "Корстон".