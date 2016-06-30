В Москве задержаны двое борсеточников

Фото: m24.ru

Задержаны участники преступной группы, занимавшейся хищениями сумок из салонов машин, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Двое 27-летних уроженцев государства в Закавказье подозреваются в совершении серии подобных преступлений.

Подозреваемые задержаны сотрудниками московского угрозыска при силовой поддержке СОБР.

По версии следствия, мужчины разбили окно автомобиля BMW X5 на парковке одного из торговых центров на Ходынском бульваре. Злоумышленники похитили сумку с личными вещами владелицы автомобиля – 47-летней жительницы столицы. Ущерб от действий мужчин составил 55 тысяч рублей.

"Безопасность": Борсеточники

Мужчины задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". У следствия есть основания полагать, что задержанные совершали такие преступления на протяжении нескольких месяцев и причастны к девяти подобным фактам на территории столицы.

Предположительная сумма общего ущерба составляет около 2 миллионов рублей.

Всех, кто пострадал от действий данных лиц, полиция просит обратиться по телефону 8 (495) 694-94-70 или 102 (с мобильных телефонов – 112).