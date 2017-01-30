Суд в Карелии оставил под стражей директора лагеря на Сямозере

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный
Верховный суд Карелии не удовлетворил жалобу адвокатов директора лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елены Решетовой, проходящей по делу о гибели 14 детей, оставив ее под арестом до 19 апреля, передает ТАСС.
9 января суд продлил арест Решетовой на три месяца, и защита обжаловала решение в вышестоящей инстанции. Адвокаты просили суд изменить меру пресечения на залог или домашний арест, поскольку Решетова не намерена скрываться или влиять на свидетелей. Прокуратура же требовала оставить постановление без изменения.
Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Директору "Парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой и ее заместителю Вадиму Виноградову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Руководителю Роспотребнадзора по республике Карелия Анатолию Коваленко предъявлено обвинение по статье "Халатность".
Кроме того, из-за трагедии на Сямозере привлечены к дисциплинарной ответственности три министра и вице-премьер правительства Республики Карелия.
Родители погибших и пострадавших в Карелии детей получили компенсации. Общая сумма выплат составила 23,9 миллиона рублей.