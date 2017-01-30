Суд в Карелии оставил под стражей директора лагеря на Сямозере

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

Верховный суд Карелии не удовлетворил жалобу адвокатов директора лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елены Решетовой, проходящей по делу о гибели 14 детей, оставив ее под арестом до 19 апреля, передает ТАСС.

9 января суд продлил арест Решетовой на три месяца, и защита обжаловала решение в вышестоящей инстанции. Адвокаты просили суд изменить меру пресечения на залог или домашний арест, поскольку Решетова не намерена скрываться или влиять на свидетелей. Прокуратура же требовала оставить постановление без изменения.