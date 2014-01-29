Националисту Максиму Марцинкевичу предъявлено обвинение в экстремизме

Фото: ИТАР-ТАСС

Националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу "Тесак" предъявлено обвинение по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", сообщает пресс-служба следственного комитета России.

Активиста ультрарадикальных организаций Максима Марцинкевича депортировали в Москву из Кубы 27 января. По данным следствия, "Тесак" разместил в интернете три ролика с призывами, которые разжигают межнациональную вражду. Видео было снято во время его поездки на Украину.

До этого Марцинкевич в Минске подрался с местными антифашистами. Он также дважды был судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости.