Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января 2014, 14:02

Происшествия

Националисту Максиму Марцинкевичу предъявлено обвинение в экстремизме

Фото: ИТАР-ТАСС

Националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу "Тесак" предъявлено обвинение по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", сообщает пресс-служба следственного комитета России.

Ссылки по теме


Активиста ультрарадикальных организаций Максима Марцинкевича депортировали в Москву из Кубы 27 января. По данным следствия, "Тесак" разместил в интернете три ролика с призывами, которые разжигают межнациональную вражду. Видео было снято во время его поездки на Украину.

До этого Марцинкевич в Минске подрался с местными антифашистами. Он также дважды был судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости.

Сайты по теме


следствие обвинения Максим Марцинкевич

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика