Полицейские вернули похищенную картину за 22 миллиона рублей

Жителю Королева вернули украденную картину стоимостью 22 млн рублей

Подмосковные полицейские раскрыли кражу картины за 22 миллиона рублей. Произведение художника Алексея Боголюбова "Вид Рима", датированное 1860 годом, украли из дома в Королеве, передает пресс-служба подмосковного главка МВД.

Оперативники установили, что злоумышленником оказался бывший водитель потерпевшего. Мужчина передал похищенную картину своему знакомому, которому задолжал.

Кроме того, подозреваемый уже отбывает наказание за нарушение правил дорожного движения. Произведение искусства полицейские у него изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная в особо крупном размере". Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее M24.ru сообщало о краже картин Левитана, которые были похищены из музея в Плесе 5 августа. Злоумышленники украли пять картин: "Овраг за забором", "Тихая речка", "Полустанок", "Речная заводь (Прудик)" и "Розы". Неизвестные закрасили из аэрозольного баллончика две камеры видеонаблюдения, после чего кувалдами разбили бронированное стекло окна дома-музея и проникли внутрь. В краже участвовали два человека.