Оказавшего помощь девочке из Наро-Фоминска стоматолога отстранили от работы

Фото: кадр телеканала "Москва 24"
Стоматолога, оказавшего помощь пятилетней девочке за несколько дней до ее смерти, отстранили от работы, сообщает Агентство "Москва".
По словам министра здравоохранения Московской области Нины Суслоновой, на данный момент проводится проверка, результаты которой будут обнародованы в ближайшее время. От работы также отстранили заведующего стоматологическим отделением поликлиники, где обслуживали ребенка.
"Мы анализируем все этапы оказания медпомощи, насколько смерть была предотвратима, насколько велик человеческий фактор, виновные будут наказаны", – сказала Суслонова, подчеркнув, что течение болезни у девочки было стремительным.
Также сообщается, что некоторые нарушения в действиях врачей уже выявлены. Как отметила главный врач Московской областной стоматологической поликлиники Марина Сойхер, по протоколу врачи все сделали правильно, однако они должны были провести более глубокий осмотр ребенка.
Позже состояние девочки ухудшилось, и родители обратились в районную больницу №1. Там в осмотре и госпитализации им отказали – ребенка отправили лечиться домой, следуя указаниям, полученным ранее в частной клинике.
В результате родители решили отвезти дочь в Москву. В Морозовской больнице девочку сразу положили в реанимацию, но после двух остановок сердца она умерла. Ей поставили диагноз "криптогенный сепсис" (заражение крови).
Родители настаивают на том, что ребенок умер из-за халатности врачей, и требуют привлечь медиков к ответственности. Главный врач больницы №1 Наро-Фоминска Сергей Федоткин же заявил, что родителям девочки предложили госпитализацию, но отец отказался и написал об этом расписку.
По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело, которое прокуратура Московской области взяла на особый контроль. Следствие полагает, что ребенок скончался из-за халатности врачей. По поручению прокуратуры проводится проверка деятельности районных учреждений здравоохранения, в которые обращались родители погибшей.
Для установления точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза, а из учреждений, где ребенок проходил лечение, изъяли всю необходимую документацию.
Проверку по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой также проводит Росздравнадзор. Подмосковные власти окажут необходимую помощь родителям девочки.