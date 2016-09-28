Оказавшего помощь девочке из Наро-Фоминска стоматолога отстранили от работы

Фото: кадр телеканала "Москва 24"

Стоматолога, оказавшего помощь пятилетней девочке за несколько дней до ее смерти, отстранили от работы, сообщает Агентство "Москва".

По словам министра здравоохранения Московской области Нины Суслоновой, на данный момент проводится проверка, результаты которой будут обнародованы в ближайшее время. От работы также отстранили заведующего стоматологическим отделением поликлиники, где обслуживали ребенка.

"Мы анализируем все этапы оказания медпомощи, насколько смерть была предотвратима, насколько велик человеческий фактор, виновные будут наказаны", – сказала Суслонова, подчеркнув, что течение болезни у девочки было стремительным.

Также сообщается, что некоторые нарушения в действиях врачей уже выявлены. Как отметила главный врач Московской областной стоматологической поликлиники Марина Сойхер, по протоколу врачи все сделали правильно, однако они должны были провести более глубокий осмотр ребенка.