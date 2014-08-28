На востоке Москвы задержали подозреваемого в педофилии

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Полицейские задержали в ВАО мужчину, которого подозревают в изнасиловании ребенка, сообщает пресс-служба МВД России.

Оперативники выяснили, что мужчина 1964 года рождения мог изнасиловать 10-летнего мальчика. Подозреваемый организовал в своей квартире спортзал, где за деньги занимался с ребенком физкультурой.

Предполагается, что одного из своих воспитанников мужчина мог насиловать в течение целого года.

Мужчину задержали прямо в его квартире. В ходе обыска полицейские обнаружили детскую порнографию. Предполагается, что на пленке запечатлен и сам подозреваемый.

Возбуждено уголовное дело. Если вину докажут, подозреваемому может грозить до 6 лет лишения свободы.