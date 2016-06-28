Форма поиска по сайту

28 июня 2016, 18:25

Происшествия

И.о. начальника отделения ФМС выдал паспорт разыскиваемому за убийство

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В Москве возбудили уголовное дело о халатности при выдаче паспорта мужчине, находившемуся в международном розыске за убийство, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Москвы.

Как установила прокурорская проверка, исполняющий обязанности начальника отделения столичного УФМС по району Лефортово Сергей Рысев в мае 2016 года не провел необходимую проверку и выдал паспорт гражданина Российской Федерации Фамилу Гурбанову. Тот восемь лет находился в федеральном и международном розыске по обвинению в двойном убийстве и мошенничестве.

Таким образом, Гурбанов получил возможность и дальше скрываться от правоохранительных органов. Позднее он был задержан при попытке получить новые водительские права.

В отношении Рысева возбудили уголовное дело по статье "халатность". Расследование уголовного дела находится на контроле органов прокуратуры Москвы.

