Пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Подмосковье

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Пятилетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел накануне в Серпуховском районе. По предварительным данным, ребенок находился дома вместе с матерью. Мальчик забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетка не выдержала, и он выпал наружу с седьмого этажа.
От полученных травм ребенок скончался на месте.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Аналогичное происшествие случилось в начале июня. Следственным комитетом была инициирована проверка по факту падения ребенка из окна многоэтажного дома в подмосковном Подольске.
По версии следствия, тело ребенка с травмами от падения с высоты нашли под окнами жилого дома. Согласно предварительной информации, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 15-м этаже, облокотившись на москитную сетку.
Сотрудники следственного комитета настоятельно рекомендуют родителям быть более бдительными и внимательно следить за детьми, если они находятся рядом с открытыми окнами.