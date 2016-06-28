Пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажного дома в Подмосковье

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пятилетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел накануне в Серпуховском районе. По предварительным данным, ребенок находился дома вместе с матерью. Мальчик забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетка не выдержала, и он выпал наружу с седьмого этажа.

От полученных травм ребенок скончался на месте.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Аналогичное происшествие случилось в начале июня. Следственным комитетом была инициирована проверка по факту падения ребенка из окна многоэтажного дома в подмосковном Подольске.

По версии следствия, тело ребенка с травмами от падения с высоты нашли под окнами жилого дома. Согласно предварительной информации, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 15-м этаже, облокотившись на москитную сетку.

Сотрудники следственного комитета настоятельно рекомендуют родителям быть более бдительными и внимательно следить за детьми, если они находятся рядом с открытыми окнами.