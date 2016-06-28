В Подмосковье проверяют факт нападения на полицейского с ножом

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Подмосковные следователи проводят проверку в отношении задержанного, который нанес полицейскому ножевые ранения, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Инцидент произошел во время обыска в квартире задержанного, расположенной в Одинцове. В определенный момент мужчина пырнул ножом в живот сотрудника правоохранительных органов и скрылся с места преступления.

В настоящий момент проводятся опросы, следователи выясняют обстоятельства. По итогам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.