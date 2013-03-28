В Электростали медсестра по ошибке ввела формалин беременной женщине

Беременной женщине по ошибке ввели раствор для бальзамирования трупов

В Подмосковье расследуют уголовное дело по факту врачебной ошибки. 15 января медсестра роддома в Электростали случайно ввела беременной женщине вместо физраствора формалин - вещество, которое используют для бальзамирования трупов.

В результате грубейшей врачебной ошибки женщина получила химический ожог ободочной и прямой кишки. Ее поместили в реанимацию Московского областного научно-исследовательского клинического института, а через 2 недели она была переведена в перинатальный центр, где родила девочку. Спустя два дня младенец скончался.

Уголовное дело было возбуждено в феврале по статье "причинение смерти вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

По словам старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области Ирины Гуменной, в рамках дела уже изъята документация, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления связей между оказанием медицинской помощи и смертью ребенка.