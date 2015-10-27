Суд арестовал вербовщиков студентки МГУ Варвары Карауловой

Фото: ТАСС/Федор Савинцев
Вербовщики студентки МГУ Варвары Карауловой, пытавшиеся вовлечь ее в ряды группировки "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация), арестованы, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Карабанова.
По словам защитника, Варвара была на допросе для дачи показаний по делу, возбужденному в отношении ее вербовщиков.
Напомним, 19-летняя студентка второго курса философского факультета МГУ Варвара Караулова пропала 27 мая. Она выехала в университет, но не явилась на занятия.
Позднее стало известно, что девушка находится в Турции, откуда она планировала направиться на подконтрольную ИГ территорию. Ее объявили в международный розыск по линии Интерпола.
Незадолго до исчезновения она сменила свое имя в мобильном мессенджере на написанное арабской вязью мусульманское имя Амина.
По сообщениям некоторых СМИ, в сентябре прошлого года девушка увлеклась арабской культурой и начала факультативно изучать арабский язык в университете, а также ходила на занятия в хиджабе.
Через несколько дней после исчезновения Караулову задержали в Турции недалеко от сирийской границы.