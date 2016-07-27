Фото: ТАСС/Александр Щербак

СК начал доследственную проверку по факту гибели мужчины под электричкой на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, в среду около 18:00 в районе станции Покровское-Стрешнево электричка направления "Москва – Новый Иерусалим" сбила мужчину.

От полученных травм пострадавший скончался. По словам машиниста поезда, мужчина совершил суицид.

Следствие проводит комплекс проверочных мероприятий для установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.