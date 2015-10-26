В подмосковном Чехове из ружья застрелили полицейского

Фото: ТАСС

В подмосковном Чехове выясняют обстоятельства убийства старшего инспектора ДПС, которого застрелили в ночь на 24 октября, сообщает пресс-служба областного управления СК.

По данным следователей, 34-летний полицейский решил в очередной раз выяснить отношения с дачником, с которым у него более полугода был конфликт. В ходе ссоры обидчик инспектора вынес из дома ружье и сделал несколько выстрелов. В результате полицейский был смертельно ранен в грудь.

На месте убийство найдены три гильзы. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".