Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября 2015, 05:39

Происшествия

В подмосковном Чехове из ружья застрелили полицейского

Фото: ТАСС

В подмосковном Чехове выясняют обстоятельства убийства старшего инспектора ДПС, которого застрелили в ночь на 24 октября, сообщает пресс-служба областного управления СК.

По данным следователей, 34-летний полицейский решил в очередной раз выяснить отношения с дачником, с которым у него более полугода был конфликт. В ходе ссоры обидчик инспектора вынес из дома ружье и сделал несколько выстрелов. В результате полицейский был смертельно ранен в грудь.

На месте убийство найдены три гильзы. Подозреваемый задержан, с ним работают следователи. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Сайты по теме


следствие убийство уголовное дело полицейский задержание мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика