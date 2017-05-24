Форма поиска по сайту

24 мая 2017, 13:29

Происшествия

Полиция Манчестера задержала трех человек по делу о теракте

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Peter Byrne

Трех человек задержали по делу о теракте на стадионе в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека, сообщает телеканал Sky News.

Ранее полиция Манчестера установила, что взрыв совершил террорист-смертник Салман Абеди. Его личность установили благодаря банковской карте, найденной на месте взрыва.

По данным правоохранителей, Абеди поддерживал связи с запрещенной в РФ террористической организацией "Аль-Каида", а также проходил подготовку в Ливии и других странах. Полицейские уверены, что у террориста были сообщники.

22 мая на крытом стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт певицы Арианы Гранде, произошел взрыв. Бомба сработала в фойе здания, где находилось множество посетителей.

Большая часть гостей мероприятия были подростками. Жертвами трагедии стали 22 человека, в том числе дети. По данным СМИ, пострадали до 59 человек.

