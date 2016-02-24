СК проведет проверку по факту угроз корреспонденту телеканала "Россия 1"

Фото: ТАСС/Антон Тушин

Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве проводит доследственную проверку по факту анонимных угроз, поступающих корреспонденту телеканала "Россия 1" Александру Карпову, сообщает пресс-служба ведомства.

В феврале после очередного сюжета, который вышел в эфир на телеканале "Россия 1", корреспондент программы "Вести-Москва" Карпов стал получать телефонные звонки. Неизвестный угрожал жизни и здоровью корреспондента.

В ходе проверки будут устанавливаться обстоятельства происшествия, а также поиск угрожавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.