Акушера подозревают в нанесении вреда здоровью москвички

Фото: ТАСС/Александр Кондратюк

Акушер-гинеколог московского клинико-диагностического центра стала подозреваемой по делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности беременной пациентки, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"По версии дознавателя, в связи с ненадлежащим исполнением ею своих профессиональных обязанностей произошла гибель плода у пациентки на последнем месяце беременности", – говорится в сообщении.

Уголовное дело по факту произошедшего было возбуждено в мае 2015 года. Сегодня врача уведомили о том, что она подозревается в совершении данного преступления.

В ходе проверки полицейские также выявили различные нарушения в деятельности медицинского учреждения. В частности, работники клиники ненадлежащим образом заполняли медицинскую документацию, кроме того, повсеместно допускались отступления от установленных санитарно-гигиенических требований.