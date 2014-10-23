Следствие просит арестовать снегоуборщика из Внукова до 21 декабря

Следствие просит арестовать Владимира Мартыненко на 2 месяца

Следователь попросил арестовать водителя снегоуборочной машины из Внукова Владимира Мартыненко, из-за которого, предположительно, разбился самолет, до 21 декабря, сообщает Агентство "Москва".

По мнению правоохранителей, подозреваемый "может вступить в контакт с другими сотрудниками аэропорта для того, чтобы выработать позицию, а также может воздействовать на свидетелей". Защита, в свою очередь, попросила опустить Мартыненко под залог в миллион рублей.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир, глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Ранее M24.ru сообщало, что водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину в произошедшем мужчина полностью отрицает. Если вина водителя будет доказана, то ему грозит до семи лет лишения свободы.

При этом результаты медосвидетельствования подозреваемого по делу о катастрофе будут готовы в течение недели.

Кроме того, следователи задержали четверых сотрудников аэропорта Внуково. В качестве подозреваемых допрошены ведущий инженер аэродромной службы, который руководил снегоуборочными работами, руководитель полетов, диспетчер-стажер и диспетчер, руководившие воздушным движением в момент авиакатастрофы.

Следователи полагают, что они не обеспечили соблюдение требований безопасности полетов и проведения наземных работ, что и привело к трагедии.

Добавим, что 23 октября стало известно об отставке гендиректора аэропорта Андрея Дьякова и его заместителя Сергея Солнцева.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек".