Взорвавшая автобус в Волгограде смертница работала в Москве - СКР

Фото: ИТАР-ТАСС

Террористка-смертница Наида Асиялова, взорвавшая автобус в Волгограде, несколько лет жила и работала в Москве.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, одним из последних мест ее работы была столичная коммерческая компания. Кроме того, она несколько раз ездила к себе на родину.

В СКР просят всех, кто располагает каким-либо сведениями о смертнице Наиде Асияловой и ее гражданском супруге Дмитрии Соколове, а также о местах их пребывания, работы и о транспортных средствах сообщить в региональное управление СКР по телефонам: 8 (8442) 24-27-00/11 или в региональный главк МВД - (8442) 93-01-11, 30-43-45, 02.

Как отмечает глава пресс-службы ведомства Владимир Маркин, "органы Следственного комитета России гарантируют конфиденциальность полученных данных, при необходимости – меры государственной защиты свидетелей".

Напомним, 21 октября около 14.00 в Красноармейском районе Волгограда взорвался автобус, погибли шесть человек, 32 пострадавших были госпитализированы, 8 из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Взрывное устройство сработало в автобусе, когда он находился на остановке общественного транспорта "Лесобаза", расположенной по улице Лазоревой. Автобус следовал рейсом "Государственный университет - кинотеатр "Юбилейный".

По данным Следственного комитета, бомбу в автобусе в Волгограде взорвала смертница, уроженка Дагестана 30-летняя Наида Асиялова.