Кирилл Серебренников получил статус свидетеля по делу о хищении – СК

Режиссера Кирилла Серебренникова допросили в качестве свидетеля по делу о хищении, передает телеканал "Москва 24".

В ходе расследования уголовного дела с Кирилла Сербренникова взято обязательство о явке к следователю, рассказала представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что в "Гоголь-центре" проводились обыски по факту хищения 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие искусства, в период с 2011 по 2014 году. По версии следствия, фигуранты дела – руководители автономной некоммерческой организации "Седьмая студия".

Долг "Гоголь-центра" оценили в 35 миллионов долларов. Минкультуры подтвердило, что за три года выделило 216,5 миллиона рублей "Седьмой студии".