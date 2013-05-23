Два рабочих погибли от удара током в Подмосковье

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух рабочих в Подольском районе. Тела уроженцев Украины были найдены на территории фирмы с признаками поражения электрическим током.

По предварительным данным, бригада из 4 рабочих производила монтаж и демонтаж профлиста стены склада, используя при этом строительные металлические леса высотой более 5 метров. При переносе лесов рабочие задели ими о провода высоковольтной линии элеткропередач, в результате троих из них ударило током. Двое скончались на месте происшествия, а один был госпитализирован в больницу с ожоговым шоком и электротравмой.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Московской области, уголовное дело возбудили по статье "нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия. Для установления виновных будет назначена техническая экспертиза.