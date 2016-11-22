СК официально озвучил причину избиения школьницы в торговом центре

Названа официальная причина избиения московской школьницы в торговом центре на северо-западе столицы, сообщает Агентство "Москва". По версии следствия, девушку избили из-за ревности. Все участники конфликта признавали это с самого начала.

Инцидент произошел 3 ноября. Три московские школьницы избили 14-летнюю девушку, а четвертая участница сняла избиение на видео. Запись они выложили в интернет. Одной из участниц избиения не понравилось, как потерпевшая ведет себя с ее бывшим молодым человеком.

CК возбудил уголовное дело по статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни".