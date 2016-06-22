Рядом с Хованским кладбищем нашли карабин

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

За территорией Хованского кладбища в Новой Москве, где в мае произошла массовая драка, найден карабин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным ведомства, у кладбища был найден карабин "Сайга". Использовалось ли это оружие в ходе массовой драки, случившейся на кладбище в мае, пока неизвестно. В настоящее время карабин направлен на экспертизу в один из отделов полиции.

14 мая, на территории Хованского кладбища произошла массовая драка. По данным полиции, в ней участвовали около 200 человек, в основном уроженцы Средней Азии и Северо-Кавказского региона. В результате столкновений пострадали 30 человека, трое погибли.