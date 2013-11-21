В столичном гараже нашли 120 килограммов синтетических наркотиков

Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе спецоперации сотрудники ФСБ перекрыли крупный канал поставки синтетических наркотиков. Общий вес изъятых наркотических средств составил 170 килограммов, сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.

При этом основную партию наркотических средств в размере 120 килограммов оперативники обнаружили в одном из гаражей Москвы.

Согласно сообщению, преступная группировка планировала доставить из Москвы в Екатеринбург партию наркотиков для дальнейшего распространения на территории Свердловской области. Автомобиль с подозреваемыми был задержан при въезде в Екатеринбург. В ходе обысков в машине нашли 7 кг синтетический наркотиков, а в арендованной бандитами квартире были найдены еще 39 килограммов запрещенных веществ.

Следствием установлено, что преступники продавали из Китая наркотики через интернет-магазин. Партии товара поставлялись в Московскую, Свердловскую, Самарскую Саратовскую и Челябинскую области. Кроме того, наркотики поставлялись и на территорию Алтайского края.

По результатам проверок были задержаны все четверо членов преступной группы. В отношении них возбуждено уголовное дело по фактам незаконного производства, сбыта и пересылки наркотических средств. Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.