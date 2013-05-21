Задержанный в Подмосковье террорист арестован на два месяца

Фото: ИТАР-ТАСС

Лефортовский районный суд Москвы санкционировал арест выжившего боевика Роберта Амирханова, который вместе с двумя погибшими соучастниками планировал серию терактов в столице. Об этом M24.ru сообщил источник, близкий к следствию.

По его словам, Амирханов подозревается по пяти статьям УК РФ: "Участие в устойчивой вооруженной группе", "Приготовление к преступлению", "Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой", "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия" и "Незаконное изготовление оружия".

Амирханов арестован на два месяца - до 20 июля.

В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение. А пока он будет находиться в больнице СИЗО до полного выздоровления, поскольку во время боестолкновения получил ранения и травмы.

Напомним, спецоперация по нейтрализации боевиков, готовивших теракт в Москве, была проведена сотрудниками ФСБ вечером 20 мая в подмосковном Орехово-Зуево. В ходе боестолкновения на улице Барышникова в снимаемой бандитами квартире два боевика были убиты и один задержан.

Как стало известно, обезвреженные террористы прибыли в московский регион 2 апреля.

Все трое террористов - уроженцы Башкирии и были наняты в боевики еще в 2012 году. Для прохождения боевой подготовки они были вывезены в один из лагерей Пакистана. По неподтвержденным пока сведениям, террористы проходили подготовку вместе с организаторами взрывов в Махачкале и могли быть с ними связаны.