Адвокат замминистра культуры Григория Пирумова обжаловал его арест

Григорий Пирумов. Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Защита замминистра культуры РФ Григория Пирумова, арестованного по делу о хищении госсредств, обжаловала арест. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Федора Куприянова.

"Я подал апелляционную жалобу, в которой прошу отменить решение об аресте и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", – сказал адвокат.

Ранее Пирумов был арестован до 10 мая по делу о хищении государственных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Вместе с ним также были взяты под стражу директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борис Мазо, генеральный директор строительной фирмы АО "Балтстрой" Дмитрий Сергеев, управляющий данной фирмы Александр Коченов, руководитель подведомственного министерству культуры РФ центра реставрации Олег Иванов, а также советник гендиректора ООО "Линнит-Консалт" Никита Колесников. Все фигуранты дела отрицают свою вину.

По версии следствия, Пирумов не позднее ноября 2012 года организовал и возглавил преступную группу, в которую вовлек Мазо, Сергеева, Коченова, Иванова и других для хищения госсредств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. В результате было похищено не менее 50 миллионов рублей. Местонахождение похищенных средств в настоящее время неизвестно.

