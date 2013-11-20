Генпрокуратура начала внеплановую проверку авиакомпании "Татарстан"

Фото: ИТАР-ТАСС

Генеральная прокуратура России вместе с транспортными прокурорами начала внеплановую проверку авиакомпании "Татарстан", чей самолет разбился в Казани 17 ноября.

Как сообщает пресс-служба главного надзорного ведомства, по указанию генпрокурора Юрия Чайки организован выезд комиссии в Казань для оценки правомерности и полноты проведенных госорганами проверок в отношении авиакомпании, а также законности выдачи свидетельств персоналу авиакомпании.

Напомним, трагедия произошла вечером 17 ноября. При заходе на посадку в аэропорту Казани разбился летевший из Москвы Boeing 737. Погибли все находившиеся на борту 50 человек - 44 пассажира и шесть членов экипажа.

Следствие рассматривает пять возможных версий авиакатастрофы: ошибка пилотирования, отказ техники, некачественное топливо, погодные условия и ошибка в работе диспетчеров. 18 ноября авиакомпания "Татарстан", которой принадлежал лайнер, приостановила эксплуатацию своих самолетов Boeing 737.