Обвиняемый по делу об убийстве Немцова Дадаев прошел психиатрическую экспертизу

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Обвиняемый по делу об убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев прошел психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил Агентству "Москва" адвокат Шамсудин Цакаев.

"Заур Дадаев прошел экспертизу, я думаю, он будет признан вменяемым", – сказал Цакаев. Однако, по его словам, результаты пока неизвестны. Он отметил, что на данный момент экспертизу прошел только Дадаев.

Ранее m24.ru сообщало, что все пятеро обвиняемых по делу об убийстве Бориса Немцова в ближайшее время пройдут психиатрическую экспертизу. Сейчас следствие назначает проверки, некоторых обвиняемых уже ознакомили с соответствующими постановлениями.

Напомним, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Заур Дадаев. Шестой подозреваемый при задержании покончил с собой.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия".