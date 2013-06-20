Экс-глава коммерческой фирмы задержана по делу "Оборонсервиса"

Фото: ИТАР-ТАСС

Задержана бывшая глава фирмы, которая была задействована в коррупционной схеме "Оборонсервиса". Под подозрение попала экс-руководитель ООО "Мира".

Полиция предполагает, что деньги поступали на расчетный счет фирмы под видом оплаты агентских услуг. После этого их легализовывали, распределяли между сообщниками, а также использовали для приобретения самых ликвидных объектов и предприятий Минобороны по заниженным ценам.

Как сообщает пресс-служба МВД России, в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на сбор доказательной базы.