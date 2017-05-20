СК начал проверку после взрыва в жилом доме в Сочи

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Следственный комитет организовал проверку по факту взрыва в жилом доме в Сочи, сообщает пресс-служба СК РФ.

Хлопок газа с последующим обрушением произошел 19 мая в частной одноэтажной постройке по улице Грибоедова в Хостинском районе.

В доме находилось два человека – предположительно женщина 1967 года рождения и молодой человек 1992 года рождения. Мужчина получил травмы, женщина погибла. Их личности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

После ЧП начала работу горячая линия, уточнить всю информацию можно по номеру 8 (861) 268-64-40.