Финдиректора рыбной компании обвиняют в хищении 58 миллионов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Завершено расследование уголовного дела в отношении финансового директора крупной рыбной компании. Женщина обвиняется в хищении 58 миллионов рублей, передает пресс-служба столичного главка МВД.

Еще в июне 2013 года обвиняемая использовала свое служебное положение и велела бухгалтеру фирмы перечислить на счет подконтрольной фигурантке коммерческой организации около 3 миллионов рублей.

В результате все средства обвиняемая присвоила себе. Чтобы скрыть свои махинации, она предоставила гендиректору рыбной компании недостоверный отчет о переводе денег.

Отметим, что женщина около 19 раз совершила подобные противодействия.

В феврале следователи возбудили против нее уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Затем статью переквалифицировали на "Мошенничество в особо крупном размере".

Сейчас материалы уголовного дела направлены в Замоскворецкий районный суд Москвы. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.