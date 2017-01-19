Форма поиска по сайту

19 января 2017, 13:43

Происшествия

Судьбу похищенного два года назад ребенка решит Совет по правам человека

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Органы опеки учтут мнение биологических родителей мальчика, похищенного из подмосковной больницы в 2014 году, сообщает телеканал "Москва 24".

В Доме правительства Подмосковья в связи с инцидентом проводят экстренное заседание рабочей группы Общественной палаты и Совета по правам человека при губернаторе, там обсуждают будущее мальчика.

Два года назад пережившая выкидыш 40-летняя женщина украла из роддома в Дедовске мальчика. В середине января этого года преступление было раскрыто.

Сейчас малыш находится в больнице, а самой женщине грозит срок. Теперь спецгруппа должна определить, куда мальчик отправится из больничной палаты. Как сообщает Агентство "Москва", биологические родственники украденного ребенка не заявляли о желании стать его опекунами, и шансов, что его вернут биологической матери, практически нет: она отказалась от него при рождении.

следствие уголовные дела похищения органы опеки

Главное

